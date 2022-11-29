21 и 22 декабря жильцов домов на улицах Маргелова, Доставалова и Шестака просят быть дома

13:20, 29 ноября 2022, ПАИ

21 и 22 декабря специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» проведут техобслуживание внутридомового газового оборудования общего пользования в нескольких многоквартирных домах города, сообщает управляющая компания «Союз» на своей странице «ВКонтакте».

21 декабря проверки пройдут по адресам:

- улица Майора Доставалова, дом 10 - с 9:00 до 12:00;

- улица Генерала Маргелова, дом 23 - с 13:00 до 16:00.

22 декабря - на улице Шестака, дом 26 - с 9:00 до 12:00;

- на улице Шестака, дом 25 - с 9:00 до 12:00;

- на улице Майора Доставалова, дом 12 - с 13:00 до 16:00;

- на Советской, дом 41 - с 13:00 до 16:00;

- на Советской, дом 43 - с 13:00 до 16:00.

В связи с необходимостью проведения проверки на герметичность сети газопотребления, возможно, будет производиться отключение от газоснабжения. «Убедительная просьба обеспечить присутствие собственников (нанимателей) квартир в данный промежуток времени», - говорится в сообщении управляющей компании.