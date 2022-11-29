Гдовичка стала руководителем организации «След Пантеры»

13:41, 29 ноября 2022, ПАИ

Гдовичка Анна Шуняева стала руководителем областной военно-патриотической организации «След Пантеры», сообщает районная газета «Гдовская заря».

Отчётно-выборная конференция военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» состоялась в Пскове. По её итогам единогласно избрали нового председателя, которым стала всем Анна Шуняева.

Анна Шуняева долгие годы является членом поискового отряда «Неизвестный солдат». Принимает участие в районных и областных «Вахтах Памяти». Представляет Псковскую область на различных Всероссийских мероприятиях. Для неё поисковая работа – дело всей жизни. Напомним, что также Анна возглавляет Псковское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».