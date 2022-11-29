Михаил Ведерников прибыл на учения региональной подсистемы РСЧС

13:57, 29 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил командно-штабные учения с органами управления и силами региональной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия развернулись во вторник, 29 ноября, на горе Соколихе в Псковском районе, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На площадке были развернуты мобильный пункт командования, пункт временного размещения сотрудников спасательных служб и пострадавших, а также пункт питания.

Непосредственно перед учениями глава региона ознакомился с силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС Псковской области, а также оценил их готовность. Участники смотра — Главное управление МЧС России по Псковской области, Псковские тепловые сети, Горводоканал, ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Газпром газораспределение Псков», Псковавтодор и Аварийно-спасательная служба — представили специализированную технику и оборудование, находящиеся в постоянной готовности к реагированию и предназначенные для ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Среди образцов как новые модели, поступившие на баланс в этом году, так и уже активно эксплуатирующиеся.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин вместе с руководством ответственных служб доложил Михаилу Ведерникову о функциональных возможностях техники и ее готовности к работе в зимний период 2022-2023 годов. Губернатор положительно оценил арсенал имеющихся сил и средств региональной подсистемы РСЧС.

Далее на специально подготовленной площадке была проведена отработка практических действий. По легенде учений, на 264-м км федеральной автомобильной дороги Р-23 произошло столкновение пассажирского автобуса, легкового и грузового автомобилей. В результате на месте дорожно-транспортного происшествия возникло возгорание, водитель и пассажир легкового автомобиля были заблокированы внутри машины, пострадали также пассажиры автобуса.

В ходе слаженных действий оперативных служб последствия аварии были оперативно устранены: ликвидирован пожар, пострадавшим на месте оказана медицинская помощь, после чего они были направлены спецтранспортом в учреждения здравоохранения, ликвидирован затор на дороге.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин доложил губернатору об успешном проведении учений. Глава региона отметил слаженность действий территориальных служб спасения. Добавим, что сегодня плановые учения РСЧС были также организованы органами местного самоуправления в районах Псковской области.