Четыре аиста поселились в Псково-Печерском монастыре

15:10, 29 ноября 2022, ПАИ

Еще четыре аиста поселились на Святой горке Псково-Печерского монастыря. Их привезли из центра «Дом белого аиста», в котором выхаживают нуждающихся в помощи птиц.

«Необычное путешествие мы совершили в выходные. Посетили Псково-Печерский монастырь не с целью паломничества или любознательности туриста, а с иной. Мы привезли четырёх аистов из Дома белого аиста», — рассказала жительница Санкт-Петербурга, согласившаяся перевезти пернатых в новое место обитания.

Она отметила, что в монастырь они доставили сформировавшиеся пары из нелетающих птиц, у одной из них уже было потомство. «Аисты будут жить в монастырском саду на Святой горке, месте, недоступном для многих, так как попасть туда можно, только получив благословение. В саду обитают почти ручные косули, очаровательные белочки (кормушки для них развешаны на деревьях) и покорившие моё сердце два красавца-ворона», — рассказала она.

Женщина добавила, что их встретил священник отец Алексей, ответственный за сад и всех его жителей. После того, как аистов выпустили в специально построенный для них тёплый зимний дом, он провёл для гостей небольшую экскурсию. «Удивительное место, необыкновенно светлые люди, атмосфера покоя и благодушия — вот что осталось в душе после посещения Псково-Печерского монастыря!» — подытожила она.