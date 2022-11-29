Псковский музей предлагает цикл программ «Потягнем за Отечество»

15:23, 29 ноября 2022, ПАИ

Цикл патриотических программ для детей и молодежи «Потягнем за Отечество» реализуется в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Одна из программ – «Богатырская застава», которая ранее проводилась в экспозиции «Господин Псков», теперь проходит в пространстве выставки «Ратная доблесть эпох».

На программе «Богатырская застава» можно почувствовать себя настоящими воинами и попробовать свои силы в ратном деле. Участники, экипированные деревянными щитами, мечами и копьями, поучаствуют в построении «стена щитов», увидят оружие и доспехи средневековых воинов.

Пространство выставки «Ратная доблесть эпох» поможет погрузиться в историю военного дела Псковской земли. «Вы увидите реконструкции комплексов одежды, вооружения и доспехов русских воинов XI-XVII столетий, бившихся в дружинах князей – Владимира Великого, Александра Невского, снискавших славу на Куликовом поле, доблестно сражавшихся в государевых ратях Ивана Грозного и Алексея Михайловича», – отметили в музее.

Место сбора группы: Информационный центр Псковского музея-заповедника (ул. Кремль, 4). Телефон для справок и записи: +78112724574.