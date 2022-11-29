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Общество

Псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» ищет добровольцев

Псковичей приглашают познакомиться с деятельностью поискового отряда «ЛизаАлерт» и присоединиться к отряду добровольцев. Сообщение опубликовано в Telegram-канале отряда.

«Если вы живëте в Пскове, слышали про отряд «ЛизаАлерт» и хотели бы помогать в поисках пропавших людей, но не знаете, как к нам присоединиться, значит, ближайшая встреча для новичков — это то, что вам нужно!» - говорится в сообщении.

Вводное мероприятие пройдет 8 декабря в 19:00 в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики по адресу: Псков, Кузнецкая улица, дом 23. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

«На вводной лекции вы узнаете об отряде и его направлениях, как проходят поиски и по каким алгоритмам ищут пропавших, а также где искать информацию об актуальных поисках и как к ним присоединиться», - добавили представители отряда.

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