«Картинки» покажет псковский график в начале декабря

16:46, 29 ноября 2022, ПАИ

Выставка графики псковского художника Ильи Семина под названием «Картинки» откроется 1 декабря в псковской галерее «ЦЕХ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Илья Семин – художник, поэт, дизайнер, галерист и педагог. С 1995 года живет и работает в Пскове. Он также является участником российских и международных выставок и основателем «Галереи Ильи Семина».

Инициатором выставки в галерее «ЦЕХ» выступил другой псковский художник и куратор – Дмитрий Яблочкин, который поставил цель познакомить публику с творчеством Семина-графика. «Здесь и линейный рисунок, и акварель, и компьютерная печать, портреты и автопортреты, натурные пейзажи и эксперименты по конструированию пространства, эскизы к живописным работам и иллюстрации к литературным текстам», - говорится в сообщении.

Открытие выставки «Картинки» пройдёт 1 декабря в 18:00. Галерея «ЦЕХ» располагается по адресу: улица Пушкина, дом 13а и открыта ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.