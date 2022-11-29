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Общество

Всероссийская премьера сериала «Герои подполья» состоится в Порхове

Всероссийская премьера документального сериала «Герои подполья» пройдёт в кинотеатре Порхова 29 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда Александра Печерского.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда Александра Печерского

Документальный сериал «Герои подполья» создал Фонд Александра Печерского при поддержке Института развития интернета.

«Порхов выбран для премьерного показа в связи с тем, что именно в этом небольшом городе Псковской области в годы Великой Отечественной войны действовали две крупные группы подпольщиков. Одна из них во главе с киномехаником Константином Чеховичем в 1943 году смогла совершить одну из самых крупных диверсий в годы войны, взорвав кинотеатр и уничтожив сразу двух генералов вермахта, 40 офицеров и около 100 немецких солдат», - отмечается в сообщении.

В 14 короткометражных фильмах (по 10-12 минут) рассказаны истории нескольких десятков героев – как известных, так и почти забытых соотечественников, боровшихся с оккупантами в Великую Отечественную. Это и Зоя Космодемьянская, казненная фашистами в подмосковной деревне Петрищево; и Матрена Вольская, которая вывела три с половиной тысячи детей из оккупированной зоны в тыл; и «псковский Сусанин» Матвей Кузьмин; и Анастасия Бисениек, возглавлявшая знаменитое Дновское подполье. Один фильм (14 минут) посвящён феномену подполья в целом.

В фильмах использованы редкие кадры кинохроники и фотодокументы из закрытых архивов. Наиболее яркие моменты историй оформлены в стиле графического романа.

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