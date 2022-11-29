Городской турнир по фехтованию пройдет в Пскове 2-3 декабря

16:36, 29 ноября 2022, ПАИ

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Мемориал Василия Филипповича Маргелова» состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 2-3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

К соревнованиям допускаются юноши и девушки, юниоры 2002 года рождения и моложе, мальчики и девочки 2006 года рождения и моложе, 2009-2001 годов рождения, 2012 года рождения и моложе.

Турнир начнется в 10:00. Регистрация спортсменов заканчивается за 30 минут до старта соревнований.