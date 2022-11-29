Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Городской турнир по фехтованию пройдет в Пскове 2-3 декабря

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Мемориал Василия Филипповича Маргелова» состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 2-3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: администрация города Пскова

К соревнованиям допускаются юноши и девушки, юниоры 2002 года рождения и моложе, мальчики и девочки 2006 года рождения и моложе, 2009-2001 годов рождения, 2012 года рождения и моложе. 

Турнир начнется в 10:00. Регистрация спортсменов заканчивается за 30 минут до старта соревнований.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2022

Городской турнир по фехтованию пройдет в Пскове 2-3 декабря
28 ноября 2022

Команда Великолукского района провела первую игру в отборе НХЛ
28 ноября 2022

Псковские каратисты завоевали медали на турнире в Петербурге
28 ноября 2022

Опытом шахматного образования поделились псковичи в Алтайском крае
27 ноября 2022

Красногородские хоккеисты одержали победу над гдовской командой

26 ноября 2022

Первенство по самбо прошло в Пскове
25 ноября 2022

Псковские брейкеры заняли призовые места на соревнованиях в Нижнем Новгороде
25 ноября 2022

Юноши из лицея «Развитие» победили на псковском чемпионате по баскетболу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...