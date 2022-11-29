Борцы из школы «Мастер» взяли 30 медалей на турнире в Пскове

18:06, 29 ноября 2022, ПАИ

Более 30 медалей завоевали спортсмены спортивной школы «Мастер» на чемпионате и первенстве города по рукопашному бою в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования проводились среди юношей 10–11, 12–13, 14–15 и 16–17 лет и мужчин.

Воспитанники школы завоевали 33 медали, из них 16 — золотые, 10 — серебряные и семь — бронзовые медали.

Тренируют спортсменов Дина Дымова, Владимир Евдокимов, Рафаэль Керимов и Владимир Тимофеев.