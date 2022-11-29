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ПсковГУ наградили за участие в проекте оценки качества подготовки студентов

На VIII Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России» состоялось награждение Псковского государственного университета за участие в пилотном проекте проведения внешней оценки качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В рамках участия вуза в проекте «Сопряжение процедур государственной итоговой аттестации (промежуточной аттестации) и независимой оценки квалификации» была организована и проведена независимая оценка квалификации выпускников педагогических направлений подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профиль «Русский язык и литература», 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Математика» в форме профессионального экзамена. Участниками стали 22 выпускника вуза.

Помимо этого, в ПсковГУ открыли структурное подразделение «Экзаменационный центр», подготовили группу предметных и технических экспертов.

Сотрудники добавили, что реализация проекта в вузе осуществлялась при активной слаженной работе специалистов отдела развития образовательных программ и качества образования.

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