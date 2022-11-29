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Происшествия

16 лет в колонии проведет пскович за производство наркотиков

За производство наркотиков в особо крупном размере и покушение на незаконный сбыт осудили жителя Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре области. 

В суде установлено, что в 2018 году в нежилом помещении на территории Пскова мужчина, используя специальное оборудование, химические средства и прекурсоры, незаконно произвел синтетическое наркотическое средство массой 18 кг в целях его дальнейшего сбыта.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ, частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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