«Экопром» заменил мусорные контейнеры в одном из дворов Пскова

18:14, 29 ноября 2022, ПАИ

Семь контейнеров для ТКО объёмом 1,1 м3 взамен одного восьмикубового выставлены на контейнерной площадке на улице Юбилейной, 75. Об этом сообщается в группе компании «Экопром» в соцсети «ВКонтакте».

Из прежнего контейнера открытого типа мусор разлетался по всей площадке и ближайшим дворам, а в летнее время он стал ещё и местом обитания большого количества птиц. Замена большого контейнера проведена на основании заявки УГХ, куда обратились местные жители.

Новые контейнеры оснащены крышками. «Ещё одним преимуществом является то, что вывозить эти контейнеры намного удобнее и они подходят под все типы мусоровозов с задней загрузкой. С завтрашнего дня вывоз данных контейнеров будет осуществляться на ежедневной основе», — добавили в компании.