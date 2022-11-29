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Общество

Соревнования по баскетболу среди девушек прошли в Великолукском районе

В Великолукском районе в деревне Кислово на базе Русановской школы прошли районные соревнования по баскетболу среди девушек. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Соревнования проводились по круговой системе.

«Если сказать о соревнованиях, что это были интересные игры, – значит не сказать ничего. Соревнования девушек были захватывающими. Девочки сражались самоотверженно за каждый мяч, за каждую подачу. В спортивном зале не было ни одного равнодушного, группы поддержки, болельщики как могли поддерживали свои команды, до хрипоты в голосе», — рассказала заместитель директора по спортивной работе ЦВР Великолукского района Наталья Балабко.

В итоге на первом месте оказалась команда девушек Лычевской школы. «Отдельно хочется отметить Анну Лазуто и Ульяну Лукьянову как лучших игроков команды из Лычевской школы», — отметила Наталья Балабко.

За второе место боролись команды из Переслегинской гимназии и Булынинской школы. Было видно, как девочки горят одной целью – победить. В итоге упорной борьбы второе место у команды Булынинской школы, третье место у девочек из Переслегинской гимназии.

«Очень надеемся, что в следующем году команды вновь встретятся и проведут захватывающие и зрелищные игры, — отметила Наталья Балабко. — Пожелаем им успехов и победы!»

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