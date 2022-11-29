Документальные фильмы о подпольщиках показали порховским школьникам
Учащиеся порховских школ сегодня побывали на всероссийской премьере кинопроекта «Герои подполья» в кинотеатре. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
Школьники увидели три новых документальных фильма о порховских подпольщиках, съёмки которых были организованы Фондом Александра Печерского при поддержке Института развития интернета.
Также на премьере присутствовала очевидица событий Великой Отечественной войны и непосредственная участница диверсии в немецком кинотеатре в Порхове Евгения Михайлова.
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