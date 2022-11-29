Сотрудник ПсковГУ номинирован на премию Российского общества «Знание»

21:32, 29 ноября 2022, ПАИ

Впервые сотрудник ПсковГУ Арсений Парфенов номинирован на престижную премию Российского общества «Знание». Об этом сообщает газета «Коммуна».

Арсений Парфенов — сотрудник Псковского государственного университета и руководитель международного гуманитарного проекта «Сила ума», направленного на популяризацию российского физико-математического образования за рубежом. Благодаря проекту «Сила ума» порядка 500 зарубежных школьников изучают физику и математику по программе, составленной представителями псковской высшей школы.

Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения. В этом году было подано более 6 тысяч заявок, а участниками очной защиты стали лишь 76 номинантов, среди них — Арсений Парфенов.