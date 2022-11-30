Серебро и бронзу завоевали псковские лучники на всероссийских соревнованиях

00:46, 30 ноября 2022, ПАИ

В Великих Луках завершились всероссийские традиционные соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 657 спортсменов из 35 регионов России. Сборная Псковской области была представлена 26 спортсменами.

Среди юношей до 18 лет в дисциплине «блочный лук» великолучанин Владимир Фазанов проиграл финал Илье Гарифьянову из Челябинской области и стал вторым.

Бронзу завоевала мужская команда юниоров до 21 года (Псковская область) в составе Егора Быстрова, Игоря Николаева и Ильи Ульяничева.

В этой же дисциплине и возрастной категории победу одержала женская сборная Псковской области: Ника Снеткова, Екатерина Корнева и Милана Мурзина.