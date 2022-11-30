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Общество

Уборку снега на дорогах в Великих Луках контролирует глава города

Круглосуточный контроль и уборку снега на дорогах осуществляют в Великих Луках, сообщает глава города Николай Козловский.

«Я вижу все ваши обращения по поводу уборки снега. Оперативно передаю адреса ответственным службам. Будет отрабатываться каждое обращение. Мы продолжаем следить за прогнозом погоды. Техника и специалисты выходят посменно, что обеспечивает круглосуточный контроль за дорогами», — уточняет Николай Козловский.

За уборку внутридворовых территорий отвечают управляющие организации.

Отметим, что можно оставить заявку на уборку городских территорий, позвонив по телефону единой дежурной диспетчерской службы 3-63-74, а по поводу уборки дворов необходимо звонить в свою управляющую компанию.

Напомним, что в Пскове с подобными вопросами работает приёмная онлайн.

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