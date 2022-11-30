В Латвии за просмотр российских каналов будут платить

00:38, 30 ноября 2022, ПАИ

Госканцелярия Латвии опубликовала публичную закупку на темц «услуги мониторинга телевидения России». Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

Сумма закупки, размещённой в системе публичных электронных госзакупок, составляет 14 050 евро, срок договора — восемь месяцев.

Смотреть придётся такие российские телеканалы, как НТВ, «Мир», Первый канал, «Россия 1», «РТР-Планета», «Россия 24», Russia Today, ТНТ и другие. В должностные обязанности входит просмотр эфиров, поиск их записей и архивация, а также работа с ключевыми словами. Нужно всё это для того, чтобы знать, о чём говорят в России.

Уточним, что также латвийское правительство штрафует за «незаконный просмотр запрещённых агрессивных российских телеканалов».