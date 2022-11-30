Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Латвии за просмотр российских каналов будут платить

Госканцелярия Латвии опубликовала публичную закупку на темц «услуги мониторинга телевидения России». Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

Сумма закупки, размещённой в системе публичных электронных госзакупок, составляет 14 050 евро, срок договора — восемь месяцев.

Смотреть придётся такие российские телеканалы, как НТВ, «Мир», Первый канал, «Россия 1», «РТР-Планета», «Россия 24», Russia Today, ТНТ и другие. В должностные обязанности входит просмотр эфиров, поиск их записей и архивация, а также работа с ключевыми словами. Нужно всё это для того, чтобы знать, о чём говорят в России.

Уточним, что также латвийское правительство штрафует за «незаконный просмотр запрещённых агрессивных российских телеканалов».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 ноября 2022

Автора проекта «Сад памяти героям-подпольщикам» выдвинули на премию «Народное признание»
30 ноября 2022

Серебро и бронзу завоевали псковские лучники на всероссийских соревнованиях

30 ноября 2022

Великолукский деревенский театр может получить «Народное признание»

30 ноября 2022

Шеврон «Скобарь» отправился в зону СВО
29 ноября 2022

Уборку снега на дорогах в Великих Луках контролирует глава города
29 ноября 2022

Фестиваль «Безопасный город» номинирован на «Народное признание – 2022»
29 ноября 2022

Компания «Идаванг» претендует на звание «Наша марка» в рамках «Народного признания»
29 ноября 2022

Документальные фильмы о подпольщиках показали порховским школьникам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...