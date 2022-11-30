Григорий Зимоуказатель наступил по народному календарю

07:11, 30 ноября 2022, ПАИ

Память святителя Григория Чудотворца отмечают сегодня, об этом пишет портал calend.ru. Он прославился чудесами, посредством которых исцелял больных, изгонял бесов и примирял враждующих.

На Руси по обыкновению на Григория «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь».

На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий — такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.