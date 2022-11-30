Россиян предупредили о запуске цифровых полисов ОМС с начала декабря

07:25, 30 ноября 2022, ПАИ

Новый порядок ведения учета данных в сфере обязательного медицинского страхования приняло Правительство РФ. Он начнёт частично действовать с 1 декабря, а полностью вступит в силу 1 января 2023 года. Об этом рассказала юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина.

Единый канал информации в части обеспечения граждан ОМС покажет медучреждениям и страховщикам, в каком объеме, как и кому оказывается помощь. Полисом станет просто номер записи пациента в реестре застрахованных, и обращаться за медпомощью можно будет только с паспортом и штрихкодом, который можно получить на портале «Госуслуги».

По словам эксперта, вводится информационное обеспечение персонифицированного учета, которое будет осуществляться через государственную систему ОМС. Доступ к этим данным в электронном виде получат страховые организации — федеральная, территориальная и страховые медорганизации, уточняет агентство «Прайм».

«Также теперь медицинские организации будут информировать, в том числе местную страховую, о том, какого пациента приняли, о выборе клиники, врача, диагнозе, объеме помощи и т. д. Сами граждане смогут найти эту информацию о себе в личных кабинетах на портале госуслуг», — отметил юрист.

Принятие постановления, как заметила Анастасия Мырсина, лишний раз подчеркивает, что государство «четко взяло вектор на цифровизацию и унификацию при работе с данными, в частности, — медицинскими».