В России планируют установить минимальную розничную цену на весь алкоголь
Расширить механизм минимальной розничной цены (МРЦ) на всю алкогольную продукцию предлагает Минфин. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов, пишет газета «Известия».
Сейчас в России установлены МРЦ на крепкие напитки — водку, виски, коньяк, ром и другие. А также на игристые вина и шампанские. Введение МРЦ на пиво обсуждают последние несколько лет — в отрасли до сих пор не пришли к консолидированной позиции. Также такого минимума нет на вино.
Минфин периодически пересматривает МРЦ, то есть индексирует их. Минимумы высчитывают с учетом многих факторов, например, оценивают себестоимость напитков (на основе данных производителей), а также наценки при отгрузке с завода, в опте и в рознице.
«На рынке сложилась противоречивая ситуация, когда мы обсуждаем повышение минимальной розничной цены на шампанские и игристые вина (Минфин ее освежит с 1 января со 169 рублей за 0,7 л до 239 рублей), а на тихие ее вообще нет», — рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян.
По его мнению, МРЦ на тихое вино должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой цены на виноградосодержащие напитки, которую, по мнению эксперта, тоже стоит установить.
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