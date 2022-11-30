День домашних животных отмечают сегодня по всему миру
Всемирный день домашних животных (World Pets Day) отмечают ежегодно 30 ноября, об этом пишет портал calend.ru. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием об ответственности за «братьев наших меньших». Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».
Идея проведения этого праздника впервые прозвучала еще в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции (Италия). Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия для воспитания в людях чувства ответственности за домашних животных.
В России День домашних животных празднуют с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. А также статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание тем, кто своими хулиганскими действиями, садистскими наклонностями, корыстными побуждениями причиняет увечье животным либо доводит их до гибели.
Автора проекта «Сад памяти героям-подпольщикам» выдвинули на премию «Народное признание»