День домашних животных отмечают сегодня по всему миру

08:04, 30 ноября 2022, ПАИ

Всемирный день домашних животных (World Pets Day) отмечают ежегодно 30 ноября, об этом пишет портал calend.ru. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием об ответственности за «братьев наших меньших». Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

Идея проведения этого праздника впервые прозвучала еще в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции (Италия). Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия для воспитания в людях чувства ответственности за домашних животных.

В России День домашних животных празднуют с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. А также статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание тем, кто своими хулиганскими действиями, садистскими наклонностями, корыстными побуждениями причиняет увечье животным либо доводит их до гибели.