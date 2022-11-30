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Общество

Юрист назвал категории россиян, которые могут не платить налоги

В некоторых случаях россиянам могут предоставить отсрочку по уплате налогов, об этом сообщил юрист Денис Скрябин. Он также объяснил, кто может рассчитывать на индивидуальный подход.

В России срок уплаты налогов на имущество физических лиц подходит к концу 1 декабря. Гражданам, которые не успеют вовремя перевести необходимые суммы государству, начнут начисляться пени и штрафы.

«По своему желанию отложить уплату налогов не представляется возможным, но в практике бывают случаи, когда при обращении в налоговую службу можно получить некую отсрочку. Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски», – рассказал Денис Скрябин в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством.

По его словам, такая «отсрочка» не является освобождением от уплаты налогов. То есть гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, может не заплатить в 2022 году налоги за 2021 год, но впоследствии ему все равно придется это сделать, уточнил юрист.

«Когда налоговая шла навстречу, это обычно оформлялось как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. То есть в тот момент, когда гражданин получал возможность уплатить налог, ему просто не начисляли пени, он был освобожден от ответственности за нарушение срока», – пояснил Денис Скрябин.

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