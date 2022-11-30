В Локне началось строительство распределительного газопровода

10:07, 30 ноября 2022, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» начал строительство распределительных сетей в поселке Локня. Работы выполняются в рамках догазификации. Запланировано построить газопроводы общей протяженностью 8 км. Для строительства сетей под существующими железнодорожными путями будет применен метод горизонтально-наклонного бурения, сообщили в пресс-службе компании.

«В поселке Локня одновременно ведется строительство новых распределительных сетей, а также строительство газопроводов и монтаж газового оборудования в рамках заключенных договоров. Начались подключения домовладений к сетям газоснабжения», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

В план-график догазификации поселка включены 820 домовладений, с жителями населенного пункта заключено 384 договора.