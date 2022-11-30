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Общество

Почтовые ящики для писем Деду Морозу появились в Псковской области

В отделениях почты по всей стране появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Опустить в них послания можно до 31 декабря. В Псковской области почтовые ящики для писем Деду Морозу установлены в почтовых отделениях по адресам: Псков, ул. Советская, д. 20; г. Великие Луки, ул. К. Зверева, д. 39. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.

Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов. На табличке рядом – адрес Деда Мороза. Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн. 

Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом. 

Почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат – Дед Мороз. Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников. В 2021 году только в Великий Устюг «Почта России» доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых и ещё несколько тысяч – в другие регионы. 

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