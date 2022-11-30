Псковская область перевыполнила план по строительству жилья

14:23, 30 ноября 2022, ПАИ

План по жилищному строительству в Псковской области в 2022 году перевыполнен. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов в эфире радио «Серебряный дождь».

«У нас был изначально план - порядка 270 тыс. квадратных метров. Потом нам поставили чуть больше 300 тыс., но сейчас у нас уже 320 тыс. квадратных метров введено», — уточнил гость студии.

Василий Осипов отметил, что до конца года цифры еще увеличатся. «На сегодняшний день большая часть введенного жилья - это индивидуальные дома. То есть если взять 300 тыс., 200 — это индивидуальные жилые дома, 100 — многоквартирные», — сказал он, отвечая на вопрос о количестве новостроек в регионе.

Вице-губернатор Псковской области также подчеркнул, что застройщики строят не больше жилья, чем они могут продать.