Вице-губернатор Псковской области станет гостем «Серебряного дождя»

10:11, 30 ноября 2022, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов станет гостем программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM) сегодня в 14:00.

Как в нашем регионе реализуется программа догазификации и в какие районы области газ придет в ближайшие годы?

Когда получат ключи покупатели квартир в проблемном доме на Петровской, 4б в Пскове?

Трудно ли построить частный дом в Псковской области и какие механизмы поддержки для этого существуют?

Что даст региону строительство экотехнопарка и когда там начнется переработка мусора?

На эти и многие другие вопросы Василий Осипов ответит ведущим «Среды обитания» Максиму Андрееву и Елене Лешкиной. Слушайте в эфире «Серебряного дождя» в 14:00.