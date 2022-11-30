В Великих Луках закроют проезд по улице 3-й Ударной Армии

12:58, 30 ноября 2022, ПАИ

Движение автомобилей временно закроют на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение связано с тем, что 3 декабря с 8:00 до 18:00 будут проводиться работы по прокладке подземного газопровода к нежилому зданию № 66а/22.

Объезд будет осуществляться по улицам Холмской, Ботвина, Полиграфистов, Печорской и по переулку Некрасова.