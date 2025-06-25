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Общество

«Море лисичек»: псковских грибников не останавливают полчища комаров и слепней

В Псковской области грибников не останавливают полчища комаров и слепней – фотографиями своих находок любители тихой охоты делятся в соцсети «ВКонтакте».

«Погуляли немного. Лисичек собрали, их очень много и уже крупнее, нашли только один старый подосиновик и один польский гриб. Попался мухомор поганковидный. Комаров, конечно, куча, и появились слепни», – рассказал один из участников сообщества «Грибы и грибники Псковской области».

  • Грибы, комары и слепни
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Грибы, комары и слепни
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Грибы, комары и слепни
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Грибы, комары и слепни
    Фото: Дмитрий Калашников
  • Грибы, комары и слепни
    Фото: Дмитрий Калашников

«Море лисичек. Уже можно собирать по бору во мху», – заметила ещё одна подписчица и добавила, что в Новоржевском округе за четыре часа ей удалось собрать целых 15 литров.

  • «Море лисичек»
    Фото: Людмила Иванова
  • «Море лисичек»
    Фото: Людмила Иванова
  • «Море лисичек»
    Фото: Людмила Иванова

«Непрекращающийся дождь, рой комаров, переносящих вас по лесу, и тяжесть корзины. Всё это представляется незначительным в сравнении с удовольствием, полученным от прогулки по лесу», – написала другая любительница тихой охоты.

Рой комаров и тяжесть корзинки. Фото: Анна Пшеницына

Лисичек и комаров хватает и в Гдовском районе, жители делятся фотографиями полных вёдер грибов.

Вёдра лисичек. Фото: Светлана Верещагина

Отправились в лес и себежане. «Друзья, наш поход в лес за земляникой. Появилась она на склонах, освещаемых солнцем, и не очень сладкая. Солнышка бы! А вот охраняют её несметные полчища комаров. Настоящие монстры! Так что предпринимайте все меры защиты. Мы, честно, бежали домой без оглядки», – поделилась ощущениями от лесной прогулки редакция газеты «Призыв».

Земляника под охраной полчища комаров. Фото: газета «Призыв»

Ранее сообщалось, что усыпанные лисичками тропинки находят грибники в Псковской области. Также жители региона уже собирают первую землянику.

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«Море лисичек»: псковских грибников не останавливают полчища комаров и слепней
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