«Море лисичек»: псковских грибников не останавливают полчища комаров и слепней

09:19, 25 июня 2025, ПАИ

В Псковской области грибников не останавливают полчища комаров и слепней – фотографиями своих находок любители тихой охоты делятся в соцсети «ВКонтакте».

«Погуляли немного. Лисичек собрали, их очень много и уже крупнее, нашли только один старый подосиновик и один польский гриб. Попался мухомор поганковидный. Комаров, конечно, куча, и появились слепни», – рассказал один из участников сообщества «Грибы и грибники Псковской области».



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников



Фото: Дмитрий Калашников









«Море лисичек. Уже можно собирать по бору во мху», – заметила ещё одна подписчица и добавила, что в Новоржевском округе за четыре часа ей удалось собрать целых 15 литров.



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова





«Непрекращающийся дождь, рой комаров, переносящих вас по лесу, и тяжесть корзины. Всё это представляется незначительным в сравнении с удовольствием, полученным от прогулки по лесу», – написала другая любительница тихой охоты.

Лисичек и комаров хватает и в Гдовском районе, жители делятся фотографиями полных вёдер грибов.

Отправились в лес и себежане. «Друзья, наш поход в лес за земляникой. Появилась она на склонах, освещаемых солнцем, и не очень сладкая. Солнышка бы! А вот охраняют её несметные полчища комаров. Настоящие монстры! Так что предпринимайте все меры защиты. Мы, честно, бежали домой без оглядки», – поделилась ощущениями от лесной прогулки редакция газеты «Призыв».

Ранее сообщалось, что усыпанные лисичками тропинки находят грибники в Псковской области. Также жители региона уже собирают первую землянику.