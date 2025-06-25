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Общество

В Острове упавшее дерево оборвало электрокабель

Упавшее дерево оборвало электрокабель в Острове, пишет газета «Островские вести».

  • В Острове упавшее дерево оборвало электрокабель
    Фото: газета «Островские вести»
  • В Острове упавшее дерево оборвало электрокабель
    Фото: газета «Островские вести»
  • В Острове упавшее дерево оборвало электрокабель
    Фото: газета «Островские вести»
  • В Острове упавшее дерево оборвало электрокабель
    Фото: газета «Островские вести»

Дерево упало около автовокзала на улице Пригородной из-за сильного ветра.

Ранее дерево рухнуло на улице Пушкина в Пскове. Жителей региона также предупреждали о непогоде. Прогнозировался ветер со скоростью 7–12 метров в секунду, днём местами сильный и порывистый.

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