В Острове упавшее дерево оборвало электрокабель
Упавшее дерево оборвало электрокабель в Острове, пишет газета «Островские вести».
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
Дерево упало около автовокзала на улице Пригородной из-за сильного ветра.
Ранее дерево рухнуло на улице Пушкина в Пскове. Жителей региона также предупреждали о непогоде. Прогнозировался ветер со скоростью 7–12 метров в секунду, днём местами сильный и порывистый.
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