X форум социально ориентированных НКО проходит в Пскове

12:04, 30 ноября 2022, ПАИ

X Форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие» проходит в Псковской области. Мероприятие проводится в «Точке кипения» ПсковГУ, с работой площадки ознакомился губернатор Михаил Ведерников, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Некоммерческий сектор Псковской области привлек в регион в этом году 120 млн рублей, что в четыре раза больше, чем 5 лет назад, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, выступая на открытии форума «Содействие».

«Это уже само по себе внушительное достижение. Но вашими усилиями сделано гораздо больше, - отметил губернатор. - В прошлом году вместе с вами на форуме «Территория смыслов. Псков» мы придумали проект «Зелёная область». Сейчас к нему уже присоединились сотни людей, общими усилиями высажено более 115 тысяч саженцев. Благодарю всех, кто принимает в этом участие и делает нашу любимую Псковскую область привлекательнее и экологичнее».