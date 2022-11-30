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Общество

X форум социально ориентированных НКО проходит в Пскове

X Форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие» проходит в Псковской области. Мероприятие проводится в «Точке кипения» ПсковГУ, с работой площадки ознакомился губернатор Михаил Ведерников, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Некоммерческий сектор Псковской области привлек в регион в этом году 120 млн рублей, что в четыре раза больше, чем 5 лет назад, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, выступая на открытии форума «Содействие».

«Это уже само по себе внушительное достижение. Но вашими усилиями сделано гораздо больше, - отметил губернатор. - В прошлом году вместе с вами на форуме «Территория смыслов. Псков» мы придумали проект «Зелёная область». Сейчас к нему уже присоединились сотни людей, общими усилиями высажено более 115 тысяч саженцев. Благодарю всех, кто принимает в этом участие и делает нашу любимую Псковскую область привлекательнее и экологичнее».

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