Пушкинский заповедник возобновит работу 1 декабря

12:37, 30 ноября 2022, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» возобновляет работу после двухнедельного санитарного периода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

С 1 декабря мемориальные усадьбы — музеи и выставочные залы в них — будут принимать посетителей по традиционному «зимнему расписанию»: с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника, «Пушкинская деревня» и Ремесленный центр в деревне Бугрово — кроме понедельника и вторника.

Кроме того, каждый последний вторник месяца в Пушкинском заповеднике — санитарный день.