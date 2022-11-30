95 лет исполнилось старейшей певчей из храма в Вышгородке

12:50, 30 ноября 2022, ПАИ

95 лет исполнилось старейшей певчей из храма Бориса и Глеба в Вышгородке Пыталовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Александр Рясинский и прихожане храма поздравили певчую церковного хора и учителя Вышгородецкой школы Клавдию Смирнову с 95-летием.



Отец Александр поблагодарил ее за многолетнее деятельное участие в жизни прихода и «за стойкость в вере, стремлении и любви к Богу, которые она являет подрастающему поколению».