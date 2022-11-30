95 лет исполнилось старейшей певчей из храма в Вышгородке
95 лет исполнилось старейшей певчей из храма Бориса и Глеба в Вышгородке Пыталовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
По окончании богослужения настоятель храма протоиерей Александр Рясинский и прихожане храма поздравили певчую церковного хора и учителя Вышгородецкой школы Клавдию Смирнову с 95-летием.
Отец Александр поблагодарил ее за многолетнее деятельное участие в жизни прихода и «за стойкость в вере, стремлении и любви к Богу, которые она являет подрастающему поколению».
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