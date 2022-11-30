Декабрь: подводим итоги года

13:51, 30 ноября 2022, ПАИ

Астрологический прогноз на первый зимний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Месяц начинается довольно оптимистично на энергиях стрельцовского Солнца и стрельцовского же новолуния, которое не сулило нам больших проблем и сложностей. Стрелец - один из самых позитивных знаков зодиака. И дело не в том, что в воздухе уже витает запах новогодних праздников. Когда дневное светило находится в этом знаке, мы ощущаем прилив сил, строим грандиозные планы и с оптимизмом смотрим в будущее. Подобное настроение будет фоновым весь декабрь, и в некоторых случаях может помешать реально оценивать происходящее.

Если у вас амбициозные планы на декабрь, постарайтесь вписаться с ними с 1 по 6 декабря. Это наилучший период месяца для деловой активности и реализации намерений. Однако помните, что весь декабрь Марс находится в ретроградном движении и время неподходящее для серьезных бизнес-начинаний, особенно рассчитанных на дальнюю перспективу, противостояния с конкурентами, освоения новых площадок и направлений. С 7 по 11 декабря возможно обострение имеющихся конфликтов. Также это период повышенной аварийности, будьте внимательны и аккуратны, откажитесь от рискованных предприятий, не лезьте на рожон. Самый сложный день в этом смысле - полнолуние 8 декабря. Конфликты достигают своей кульминации, вскрывается неприятная правда.

С 6 по 12 декабря очень внимательно отнеситесь ко всей входящей информации - велик риск столкнуться с ложью, сплетнями, мошенниками. Может также случиться ситуация испорченного телефона - злого умысла не было, но информация до вас дошла в искаженном виде.

С 7 по 27 декабря удачный период для начала обучения, запуска новых образовательных программ, демонстрации своей экспертности, проведения семинаров и тренингов, аналитической работы и аудита.

В целом декабрь не очень удачный период для личной жизни. После 10 декабря возможны перспективные знакомства, но только если вы делаете акцент не на любви и романтике, а на прагматизме и расчете. Это, скорее, время для поиска деловых партнеров, когда во главу угла ставится взаимная выгода.

20 декабря Юпитер разворачивается в прямое движение и из Рыб переходит в Овна. Это непременно принесет перемены в общественную жизнь (Юпитер все-таки социальная планета), но ощутим мы их позже. А пока это может повысить градус напряженности в обществе, обострить конфликты, в том числе и битвы на идеологических фронтах. Также повышается риск техногенных катастроф и пожаров.

В период с 21 по 24 декабря Юпитер сделает точный квадрат к Солнцу. Это период, когда легко переоценить свои силы, амбиции будут сильнее реальных возможностей. Есть риск дать невыполнимые обещания или получить таковые, ввязаться в авантюры. В принципе, рекомендация будет актуальна весь предстоящий лунный месяц, поскольку аспект выпадает на новолуние 23 декабря.

Сам день новолуния и два-три перед ним - лучшее время для предновогодней уборки, завершения дел, подведения итогов, возвращения долгов.

Не оставляйте важные дела на конец года. С 29 декабря Меркурий разворачивается в ретроградное движение, но тормозить планета традиционно начинает за 3-4 дня, поэтому мы получаем весь джентльменский набор ретроградности Меркурия - задержки в делах, проблемы, препятствия, нарушения договоренностей. Все текущие дела лучше закончить до 25 декабря. Подарки тоже лучше успеть купить заранее. Если вы на новогодние праздники запланировали путешествие, будьте готовы к тому, что оно может не вполне оправдать ваши ожидания. Все организационные вопросы, с ним связанные, лучше решить заранее. В сам Новый год можно вспомнить о старых, по каким-то причинам не реализованных желаниях и сделать еще одну попытку - загадать их или наметить конкретные шаги к достижению. Увы, Новый год на ретро-Меркурии - сигнал, что мы забираем в следующий год нерешенные проблемы. Полного обнуления не получится. Но об особенностях периода этой ретроградности Меркурия поговорим попозже, начнем с него январский прогноз.