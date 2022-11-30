Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области

13:38, 30 ноября 2022, ПАИ

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с момента начала пандемии скончались 1949 человек.

За сутки подтверждено 17 новых случаев ковида, всего – 125 564. За сутки выздоровели 11 человек, всего – 123 368.

В Пскове зарегистрировано пять новых случаев, в Великих Луках - два, в Дедовичском, Островском, Пустошкинском районах - по одному, в Себежском - семь.