Клиенты «Почты России» могут воспользоваться «Легким возвратом»

12:23, 01 декабря 2022, ПАИ

Клиенты «Почты России» могут воспользоваться «Лёгким возвратом» и еще рядом цифровых услуг, которые помогут им сэкономить время и удобнее пользоваться услугами компании. Об этом на круглом столе в медиацентре ПАИ сообщила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Благодаря услуге «Лёгкий возврат» клиенты с помощью почты могут быстро и бесплатно вернуть заказ обратно в интернет-магазин. Для возврата заказа покупателю необходим только трек-номер, по которому он получал посылку, – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность.

«Мы постоянно развиваем цифровые сервисы и стремимся максимально перевести в онлайн наши процессы, оцифровываем даже те услуги, которые, казалось, сделать электронными невозможно», — подчеркнула Цилина.

Она отметила, что почти 4 млн получателей подключили электронную подпись и забирают посылки по коду из sms-сообщения, не предъявляя паспорт и не заполняя бумажное извещение.

Кроме того, для получения посылки клиенты могут воспользоваться бесплатной электронной доверенностью. Если по какой-то причине человек не может прийти на почту сам - посылку сможет забрать кто-то из знакомых, доверенность можно оформить на сайте или в мобильном приложении.