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Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по кредитам до 3,9% годовых

Ставки по потребительским кредитам снизил Россельхозбанк  – минимальная составит 3,9 % годовых. Клиентам по данной ставке будут доступны все основные программы без обеспечения: кредит на любые цели, кредит на рефинансирование и пенсионные программы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк»

«Россельхозбанк делает потребительское кредитование еще доступнее: мы не просто снижаем ставку, но и делаем это сразу по нескольким программам. Уверена, что данное предложение будет актуально для широкого круга потребителей и поможет им более эффективно распределить свои финансовые потоки, реализовав намеченные большие проекты», — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Кредит на любые цели без залога и поручительства доступен клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно. Максимальный срок — до пяти лет включительно. Сумма — от 30 тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Пенсионные кредиты доступны клиентам в возрасте до 75 лет включительно на момент возврата средств. Максимальный срок также до пяти лет включительно. Сумма — от 30 тысяч рублей до трёх миллионов рублей.

Потребительский кредит на рефинансирование является удобным инструментом по объединению нескольких кредитных обязательств в одно на комфортных условиях. В Россельхозбанке это доступно клиентам в возрасте от 23 до 75 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальная сумма кредита составляет три миллиона рублей, срок — до пяти лет.

Отмечается, что минимальная ставка по всем этим продуктам в РСХБ составляет от 3,9 %.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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