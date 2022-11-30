Более 20 тонн бананов не пропустили через границу в Псковской области

18:13, 30 ноября 2022, ПАИ

Более 21 тонны бананов не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Партия бананов, выращенных в Коста-Рике, следовала из Литвы в Санкт-Петербург. В ходе осмотра государственные инспекторы выявили несоответствие маркировок фитосанитарным требованиям. На 43 коробках отсутствовали сведения о наименовании продукции.

В результате ввоз более 21 тонны бананов из Латвии в РФ был запрещен.