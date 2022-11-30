Программу по реновации жилья планируют реализовать в Псковской области

17:04, 30 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области выбирают муниципалитет, в котором можно было бы реализовать пилотную программу по реновации жилья. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов в программе «Среда обитания» в эфире радио «Серебряный дождь».

По его словам, в этом году Псковская область перевыполнила план по строительству домов. При этом большая часть введенного в этом году жилья - это индивидуальные дома. Больше всего частных домов в этом году возвели в Псковском и Великолукском районах.

Василий Осипов также назвал основные механизмы поддержки, которыми жители региона могут воспользоваться при строительстве частного дома.