Молодые бизнесмены задали вопросы псковским экспертам

17:48, 30 ноября 2022, ПАИ

Встреча клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес состоялась в Пскове 24 ноября. В формате разбора кейсов приглашённые спикеры оценили презентации проектов резидентов клуба.

На встрече выступили генеральный директор Miolgroup, сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Михаил Романов, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор компании «ПсковПласт», владелец розничной сети магазинов «Дом и Дача» Станислав Оссовский, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям группы компании «Титан» Алина Рыбина, собственник IT-компании «Формоза», руководитель отдела межрегиональной кооперации Псковского отделения «Деловой России» Николай Солпековский.

«Резиденты получили обратную связь и заряд мотивации для дальнейшего развития своего бизнеса. Гости мероприятия активно принимали участие в разборе кейсов, задавая выступающим вопросы, касающиеся их бизнеса», - отметили организаторы.

Встреча клуба объединила более 50 молодых предпринимателей Пскова. Среди них были разыграны: интенсив «Взлёт» и мини-МВА.

В рамках мероприятия традиционно прошёл нетворкинг, где молодые предприниматели завязали новые знакомства, пообщались с единомышленниками и нашли деловых партнёров.

Участниками клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30 % долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).

Клуб молодых предпринимателей – это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать членом клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России». Участие в клубе бесплатное.

Для посещения любого мероприятия клуба необходимо стать его участником и после зарегистрироваться на выбранное мероприятие.

Группа Росмолодёжь.Бизнес создана в соцсети «ВКонтакте», также у клуба есть телеграм-канал.