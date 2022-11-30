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Экономика

Молодые бизнесмены задали вопросы псковским экспертам

Встреча клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес состоялась в Пскове 24 ноября. В формате разбора кейсов приглашённые спикеры оценили презентации проектов резидентов клуба.    

Фото: Росмолодёжь.Бизнес

На встрече выступили генеральный директор Miolgroup, сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Михаил Романов, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор компании «ПсковПласт», владелец розничной сети магазинов «Дом и Дача» Станислав Оссовский, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям группы компании «Титан» Алина Рыбина, собственник IT-компании «Формоза», руководитель отдела межрегиональной кооперации Псковского отделения «Деловой России» Николай Солпековский.  

«Резиденты получили обратную связь и заряд мотивации для дальнейшего развития своего бизнеса. Гости мероприятия активно принимали участие в разборе кейсов, задавая выступающим вопросы, касающиеся их бизнеса», - отметили организаторы. 

Встреча клуба объединила более 50 молодых предпринимателей Пскова. Среди них были разыграны: интенсив «Взлёт» и мини-МВА. 

В рамках мероприятия традиционно прошёл нетворкинг, где молодые предприниматели завязали новые знакомства, пообщались с единомышленниками и нашли деловых партнёров. 

Участниками клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30 % долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).  

Клуб молодых предпринимателей – это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать членом клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России». Участие в клубе бесплатное.  

Для посещения любого мероприятия клуба необходимо стать его участником и после зарегистрироваться на выбранное мероприятие. 

Группа Росмолодёжь.Бизнес создана в соцсети «ВКонтакте», также у клуба есть телеграм-канал. 

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