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Общество

Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов

Корпоративные клиенты Сбера могут обслуживаться более чем в 5,5 тысячи офисов по всей России, из них 569 работают в СЗФО. В этих отделениях можно зарегистрировать бизнес, открыть расчётный счёт, подключить интернет-банк, торговый эквайринг, зарплатный проект для сотрудников компании и многое другое. В половине офисов также можно получить услуги по операционному и транзакционному обслуживанию, сообщили в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбера

«В 2019 году мы приняли решение пересмотреть подход к обслуживанию корпоративных клиентов в сети отделений. Тогда оно осуществлялось в 600 специализированных офисах для юридических лиц. У наших клиентов был запрос на расширение очного формата обслуживания, а у нас была возможность его удовлетворить: имелся высокий потенциал наших розничных офисов. Мы обновили программное обеспечение, перестроили процессы, провели обучение и пересмотрели систему мотивации сотрудников, которые ранее специализировались только на обслуживании розничных клиентов. Благодаря этому теперь тысячи наших корпоративных клиентов получили широкий доступ к наиболее востребованным услугам по всей стране», - сказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина. 

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