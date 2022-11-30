Ещё вчера была осень. Часть 1

16:38, 30 ноября 2022, ПАИ

Осень 2022 года оказалась не самой лучшей для нас, псковских любителей-рыболовов. Но мы принимаем то, что есть, – поглядываем в окно на начавшуюся «сопливую» зиму и делимся эмоциями с последних рыбалок по открытой воде.

Вот такая она, чудская осень

Октябрь. Раскопельский залив Чудского озера. Погода – сказка, рыбаков – тьма. Только мы вышли на воду - и сразу начало клевать. Клевало часто. Казалось бы, вот она, осенняя щучья рыбалка во всей красе. Но радости, увы, немного. Клевало действительно часто, иногда у нас с напарником сразу на оба спиннинга (дважды такое было), иногда за сто метров «дорожки» – три пойманных щуки. Но размер - хоть плачь. Не то что крупной щуки нет в заливе, а даже средненькой, килушного размера, и той не замечено. На двоих поймали штук сорок недощук, домой отобрали пять щучек, едва дотянувших своим размером до 40 сантиметров. И лишь одна «полторашка» на всю нашу немалую компанию. И всё. Не было ни крепких ударов, ни серьёзных сходов – сплошной детский сад.

В октябре трижды рыбачили в Раскопельском заливе. И в ноябре дважды там побывали с надеждой, что крупная щука всё же появится, но картина так и не изменилась. Но были всё же и приятные исключения…

Марьянов день

В самом начале ноября вчетвером отправились в залив – я с Константинычем, Дмитрий и Марьян. Выехали из города в 06:45, без проблем добрались до лесопилки, рыболовы там уже присутствовали, и было их не мало. Собрали лодки-моторы и отчалили. Дмитрий решил начать дорожить меж островов Заячьим и Пыпно, а мы с Константинычем – у Пыпно и далее к камням. Марьян вроде бы за Дмитрием увязался, но когда мы, сделав петлю к Жирогло, вернулись к восточной оконечности Пыпно, то повстречали его там.

И там прошлись, и там – ничего. А метрах в двухстах восточнее Пыпно и раз ударило, и два. Смотрим, и Марьян здесь же неподалёку. И раз чего-то он достал, и два. И оба раза подсачеком орудовал, а один раз по куче брызг возле его лодки можно было понять, что кого-то солидного даже зацепил. У нас три щуки подряд в этом месте поймались, не крупные, но зачётные. И продолжало поклёвывать. Тут и Дмитрий объявился – у него пока ничего серьёзного, одна мелочь, всё отпустил. Ну, раз здесь клюёт, то в этом месте и продолжим рыбачить. Смотрю, лодка Марьяна к нам ближе, ближе, он спиннинги выкручивает, и когда уже метров на тридцать приблизились друг к другу, он, скрестив над головой руки, даёт знать, что рыбалку заканчивает. Во всяком случае, я именно так понял его незамысловатый сигнал, а слов не разобрал. Ну, думаю, опять что-то у Марьяна не так, как-то часто у него с рыбалкой не ладится, что-то случилось, и он собирается домой. Подхожу ещё ближе к его лодке: «Что такое?». «Всё, в камыши! Я вот такую щучару поймал!» - приглашал Марьян сделать перерыв, широко разведя руки, показывая размер своей удачи. Я его чуть остудил: «Клюёт хорошо, давай ещё полчасика порыбачим, так долго продолжаться не будет». Он согласился и только отошёл от нас, как вновь возле его лодки брызги, взмахи подсачеком, и довольное усатое лицо товарища повернулось в нашу сторону. Ну, Марьян, ну, молодец!. Что-то и мы за этот короткий период поймали, но ничего выдающегося, всё до килограмма. Клёв стих быстрее, чем мы думали. Ну, что, время и позавтракать, давайте и в камыши. Наша и Дмитрия лодки шли чуть впереди, Марьян в пятидесяти метрах сзади. Мы уже выбрали спиннинги и готовились бросить якорь на краю камышового острова, когда смотрим - лодка Марьяна остановилась, как мы выражаемся, «стала поперёк борозды» и он опять выудил очередную зубастую разбойницу. Ну что тут поделаешь? Порадуемся за товарища, сегодня удача в его руках.

На краю острова Пыпно все три лодки сцепили друг с дружкой и налетели на Марьяна с вопросами и поздравлениями: да как, да сколько, да на что? «Ловлю на то, что вы мне подсказали, – на «Джесси» серенькую и черноспинку. Поймал две полторашки и четыре околокилушки: чуть больше – чуть меньше килограмма. И сошла пара штук. У меня такой удачной рыбалки здесь никогда не бывало. А первой сегодня клюнула самая большая щука», - азартно и очень эмоционально обо всём рассказывал Марьян. Весь его вид показывал полное удовлетворение от сегодняшней рыбалки, а лицо светилось словно яркое солнце. Тут же Дмитрий достал электронные весы и замерил «самую первую» - 1600 грамм! Не ахти какая, но размер очень даже приятный. «Крупнее у меня лишь однажды было. Помните, мы возле деревни Раскопель на поляне тогда останавливались, лет шесть-семь назад это было». Помним. Неподдельный восторг нашего удачливого рыболова, а мы тогда уже на берегу были, отчётливо был слышен с середины залива. И вот, после длительного перерыва, второй удивительно удачный день. «И ведь всё поймано за какие-то полчаса!» - Марьян продолжал одаривать всех нас положительными эмоциями. Естественно, такую яркую сцену и не запечатлеть было невозможно. Фотосессия удалась, эмоции точные передались. Угостились бутербродами, выпили чаю и ещё раз поздравили Марьяна с замечательной рыбалкой. И продолжили рыбачить. Но вот такого же эмоционального продолжения не последовало. Щука поклёвывала, но лениво, редко и в основном мелкая. В итоге домой у меня поехали четыре щучки, каждая весом около килограмма. Примерно столько же и такого же размера поймал и Константиныч, и Дмитрий. А Марьян к своему «получасовому» улову прибавил ещё две или три околокилушки.

Сказать, что Марьян остался доволен рыбалкой, значит ничего не сказать. Положительные эмоции целый день просто брызгали из него. И решили мы, что 2 ноября с этого дня будем называть не иначе как «Марьянов день».

Расписание клёва и рыбацкое терпение

Давно заметил, что в густой туман щука активность не проявляет. И на лесных озёрах такое было, и в Раскопельском заливе несколько раз. И сегодняшний ноябрьский день на любимом щучьем озере исключением быть не собирался – по прогнозу ясный день, а на практике туман и мелкая морось. И три круга по щучьим местам прошёл, и десять, и ...надцать – ни тычка, ни удара, ни поклёвки – спит хищница или ей кто-то не разрешает в такую погоду пасть открывать. А на часах уже 12:00. Ну, думаю, если ещё в течение часа щука так себя и не обнаружит, то, хотя я и усидчивый рыболов, пошлю подальше такую рыбалку. И за десять минут до установленного мною времени - клюнуло. Ура! Кручу катушку, тащу, но по сопротивлению понимаю, что не та там рыба, не та. Так и есть! Щучка грамм 500 весом была тут же и отпущена. Но если клюнуло, то, может, началось? Но прошло десять минут – ничего, двадцать минут – ничего. А потом с 13:30 и до 14:00 – пулемётный клёв! Клевало на каждом проходе и в одну сторону, и в другую, и на один спиннинг, и на другой. Один раз клюнуло на оба спиннинга одновременно, но выудить смог только одну щуку. За эти 30 минут и была сделана вся рыбалка – поймал восемь щук, две из которых отпустил. Клевала хищница жадно, с крепкими ударами, воблеры заглатывала так глубоко, что у одной особи пришлось вынимать приманку через жабры. Я понимал, что такой клёв долго продолжаться не будет, старался как можно быстрее вынимать рыбу из воды и снимать её с крючков, а для этого, несмотря на горький опыт, пытался обойтись без подсачека. Но щука вела себя на удивление агрессивно, и три или четыре разбойницы, самых бойких и самых крупных, всё же пришлось принимать в подсак. И как же я долго потом их выпутывал! В подсачеке щуки продолжали подпрыгивать, крутиться и вертеться, наматывая на свои зубы и тройники воблера сеточное полотно сачка. Уходило по несколько минут, чтобы распутать тугие жгуты, но что поделаешь.

Как внезапно и резко клёв начался, так же неожиданно он и закончился. Только что я выудил две щуки подряд, притом последняя была самой крупной, под «двушку» весом. А дальше – тишина и никаких признаков присутствия хищницы – ни щелчков, ни ударов, ничего, словно тут её нет и никогда не было. Ещё час я провёл на воде с надеждой на продолжение клёва, но больше ни одной поклёвки я не увидел, ни одного щучьего удара не услышал.

Очень интересная рыбалка выдалась. С таким ярким и акцентированным по времени клёвом хищницы я, пожалуй, встретился впервые. Но ведь недаром опытные щукари утверждают: «Если ты знаешь, что в этом водоёме есть щука, то наберись терпения и жди. В течение дня она себя проявит. Пусть на тридцать минут, но выход щуки будет обязательно». Так в моём случае и произошло.

Бенефис Вениамина

Рыбалка на лесном озере в этот ноябрьский день оказалась не самая лучшая. Но это для меня, Дмитрия и Сергея. Клевало более-менее в самый первый утренний час, и на этот раз не в традиционном глубоком месте, а в южной части озера в тени высоких сосен. Выползает твоя лодка на солнце – не клюёт, забираешься в тень – следует поклёвка. Пока была тень на воде за это время, и я, и Дмитрий кое-что там и поймали. У меня четыре околокилограммовых щучек оказалось, у Дмитрия примерно столько же, лишь с той разницей, что у него была одна толстенькая «полторашка». У Сергея утро началось очень удачно, «двушку» выудил, а потом у него как-то продолжения не последовало. Вениамин Борисыч с Александром рыбачили в одной лодке, и с утра у них слабенько получалось, лишь две или три мелких щучки поймали. Часа через два утренний вялый клёв вовсе прекратился и мы выбрались на берег перекусить.

И после трапезы клевало плохо – редкие поклёвки мелкой и очень мелкой щучки. Дмитрию с Сергеем такая рыбалка надоела, и они первыми, где-то в час дня, её и завершили. И только они уехали, как началось... Правда, началось только в лодке Вениамина с Александром, я же так и остался лишь наблюдателем до конца рыбалки. Их лодка и раз остановилась, и два, и три, и ещё несколько раз. То Вениамин, то Александр по очереди энергично махали подсачеком. Клевало у них на каждом круге, и даже чаще. А самое главное - хорошая крупная щучка стала попадаться. Это я определял по многочисленным фонтанам брызг возле их лодки и солидным силуэтам рыбин в подсачеке. И я пытался хоть что-то поймать, проходя по тем же местам. Но моими приманками никто так и не заинтересовался. У товарищей же следовала поклёвка за поклёвкой. А в самом конце рыбалки так и вовсе «двушка» попалась. Они долго её выуживали, за это время и я подошёл поближе, чтобы хоть посмотреть на крупную рыбину. А заодно и фотосессию провести с разрешения удачливых рыболовов. И было на что посмотреть, и было что сфотографировать! «Двушка» - красавица! Улов у товарищей был знатный. «Целый день я менял и подбирал воблеры, а когда поставил раполовский четырёхметровый, то и пошли поклёвки одна за другой, - ответил Вениамин на мой вопрос о секрете чудесного клёва. – И Александр тоже что-то похожее подобрал». Время уже было четвёртый час, а потому решили на этом рыбалку и закончить. На берегу я рассмотрел и сфотографировал чудо-приманку. Хороший воблер, как раз для глубин на наших щучьих водоёмах. И у меня когда-то такой же был, только другой раскраски. Чудес за ним не припомню, но ловил, а «погиб» он лет пять назад на одной из отмелей Раскопельского залива. Дорого они сейчас стоят, но в арсенале таких парочку иметь надо бы.

Вот ведь как бывает: ты упираешься в проверенные воблеры, уверенно зарекомендовавшие себя именно на конкретном водоёме, а выстреливают совсем другие. Сегодняшнюю рыбалку иначе как бенефисом Вениамина Борисыча и не назовёшь.

P. S. Уходящая осень запомнилась псковским рыболовам не только уловами, но и удивительными, весёлыми и не очень, историями. О том, как щука наказала рыболова, как хищница умудрилась проглотить зевник, для чего под рукой всегда должен быть подсачек, а также почему и для кого капитально отремонтированная гдовская дорога стала опасна - читайте завтра во второй части на сайте ПАИ.

Николай Бесклёвный