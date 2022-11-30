Центральная аптека Пскова пожертвовала 200 тысяч рублей на нужды СВО

15:52, 30 ноября 2022, ПАИ

Муниципальное предприятие «Центральная псковская городская аптека» передала 200 тысяч рублей в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, сообщает телеграм-канал администрации города Пскова.

Все средства переведены на счет Ресурсного центра добровольчества, который активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи для мобилизованных граждан из Псковской области.

На собранные средства будут приобретены теплые вещи, которые так необходимы в нынешних погодных условиях. Это термобелье, перчатки, термоноски, дождевики и т. д.

Помочь землякам, участвующим в СВО, может каждый. Принести необходимые вещи можно в ближайший пункт сбора гуманитарной помощи. Для удобства они нанесены на карту по ссылке. Узнать, что необходимо военнослужащим и куда можно направить деньги, можно в официальной группе Ресурсного центра добровольчества и по телефону +79319010082.