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Общество

Центральная аптека Пскова пожертвовала 200 тысяч рублей на нужды СВО

Фото: телеграм-канал администрации города Пскова

Муниципальное предприятие «Центральная псковская городская аптека» передала 200 тысяч рублей в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, сообщает телеграм-канал администрации города Пскова.

Все средства переведены на счет Ресурсного центра добровольчества, который активно занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи для мобилизованных граждан из Псковской области. 

На собранные средства будут приобретены теплые вещи, которые так необходимы в нынешних погодных условиях. Это термобелье, перчатки, термоноски, дождевики и т. д. 

Помочь землякам, участвующим в СВО, может каждый. Принести необходимые вещи можно в ближайший пункт сбора гуманитарной помощи. Для удобства они нанесены на карту по ссылке. Узнать, что необходимо военнослужащим и куда можно направить деньги, можно в официальной группе Ресурсного центра добровольчества и по телефону +79319010082.

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