Инклюзивная акция «Музей для всех!» стартует в Пскове

15:28, 30 ноября 2022, ПАИ

Четвертая Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» стартует в Псковском музее-заповеднике 1 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В рамках акции пройдут мероприятия, которые будут адаптированы для людей с инвалидностью. Они будут проводиться на нескольких площадках музея-заповедника.

Культурно-образовательная программа «Путешествуя по картинной галерее» состоится 1 и 6 декабря в 11:00 и 14:00 соответственно. В ходе программы участники познакомятся с историей Псковской картинной галереи и пейзажными картинами, пространство которых станет остановками в путешествии.

4 декабря в 11:00 и 14:00 участников акции ждет познавательная экскурсия «В гости к псковскому купцу» во Дворе Постникова, а 10 декабря в то же время гости смогут совершить путешествие по Поганкиным палатам. В ходе экскурсии гости познакомятся с купеческими палатами, узнают об укладе жизни в купеческих семьях, о торговых делах и торговли в Пскове.

8 и 9 декабря в 11:00 и 14:00 состоится интерактивная культурно-образовательная программа «До Нового года – не трогать!». «Участники программы окунутся в предновогоднюю суету, увидят «советскую» новогоднюю елку и ее необычные игрушки, побывают в гостях у Деда Мороза и получат подарки», — говорится в сообщении.

Подробную информацию о мероприятиях Псковского музея-заповедника можно найти на сайте Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!».