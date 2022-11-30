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Экономика

Проблемы в молодёжном предпринимательстве обсудили в Пскове

Встреча клуба молодых предпринимателей состоялась в Пскове 24 ноября. В рамках мероприятия в формате open door участники обсудили проблемы в молодёжном предпринимательстве.   

Фото: Росмолодёжь.Бизнес

Спикерами площадки выступили руководитель группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок, эксперт по автоматизации бизнеса и CRM Алексей Коломыц, управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец. 

«Эффективность – соотношение вложений. Того, что вы вложили, и того, что вы получили в результате. Этот посыл даёт основание полагать, что не всегда чем больше вложений, тем больше результат, не всегда вложения определяют конечный результат, ведь так было бы слишком просто», – сказала Татьяна Кирилёнок.  

Она отметила, что сегодня существует множество примеров стартапов, которые вырастают «с нуля» и выходят на хорошую прибыль. Выступая перед молодыми предпринимателями, она перечислила следующие критерии эффективности бизнеса: цель, быстрое принятие решений, эмпатия, социализация, социальное предпринимательство, открытость бизнеса и мотивация. 

В рамках мероприятия традиционно прошёл нетворкинг, где молодые предприниматели завязали новые знакомства, пообщались с единомышленниками и нашли деловых партнёров. 

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