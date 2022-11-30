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Общество

Михаил Ведерников обсудил с женсоветом формы помощи и поддержки военных

Формы помощи и поддержки военнослужащих и членов их семей обсудил губернатор Михаил Ведерников с женсоветом Псковского территориального гарнизона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На встрече присутствовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова и руководство подразделений дивизии.

«Нам с вами надо быть постоянно на связи, чтобы оперативно обсуждать и решать возникающие вопросы», — сказал Михаил Ведерников. Он напомнил, что региональным законодательством уравнены меры социальной поддержки мобилизованных, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей.

По итогам предыдущей встречи, по просьбам родителей, около 250 детей военнослужащих в рамках экскурсионной программы посетили разные уголки области, ознакомились с главными достопримечательностями Псковского края. На концерты и представления выдано более 450 билетов. Михаил Ведерников обратил внимание, что в этом году увеличено финансирование на новогодние детские подарки, также для ребят будет проведено больше новогодних представлений. «Часть праздничных мероприятий пройдет в Великих Луках, чтобы у детей южных районов не было долгой изматывающей дороги в региональный центр», — говорится в сообщении. 

В свою очередь представительницы женсовета адресовали главе региона интересующие их вопросы, озвучили то, что вызывает наибольшее беспокойство. Ни одно обращение не осталось без ответа губернатора.

В числе вопросов — запуск автобусного сообщения до деревни Выбуты. Михаил Ведерников проинформировал, что, учитывая ширину автодороги, по маршруту возможно организовать движение только малогабаритных пассажирских автобусов. Губернатор заверил, что при составлении расписания будут учтены пожелания родственников, на церковные праздники должны быть организованы дополнительные рейсы. Полноценный автобусный маршрут, добавил губернатор, станет возможен после реконструкции дорожного полотна, где будут предусмотрены и разворотные участки, и остановочные комплексы. Речь шла и о планах по благоустройству мемориала, были озвучены предложения по обустройству памятной территории.

Участницы встречи обратили внимание на недостаточное наружное освещение пересечения улиц Шестака и Доставалова в Пскове. Михаил Ведерников заверил, что вопрос будет решен в следующем году. Соответствующее поручение уже дано главе города Пскова Борису Елкину.

Одна из участниц женсовета поблагодарила губернатора за поддержку, постоянное внимание к пожеланиям. Она передала, что и дети, и родители остались довольны организованными экскурсиями, отметила работу, которую с детьми вели психологи, логопеды. Глава региона добавил, что руководству регионального комитета по образованию поручено в приоритетном порядке решать все возникающие вопросы.

Михаил Ведерников заверил, что правительство области и дальше будет оказывать поддержку в решении трудностей, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих.

Напомним, что женсовет Псковского территориального гарнизона создан с начала специальной военной операции для организации коммуникации и помощи семьям военнослужащих. В него входят представители отдельных воинских частей.

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