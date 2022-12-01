Ещё вчера была осень. Часть 2

12:36, 01 декабря 2022, ПАИ

Уходящая осень запомнилась псковским рыболовам-любителям не только скромными уловами хищной рыбы, но и удивительными, весёлыми и не очень, историями.

Кордебалет и цирковой номер

Поздней осенью река Великая в нижнем течении бывает очень рыбной. В эту пору и судак, и крупная щука здесь иногда хорошо ловятся. В один из октябрьских дней я попытался это проверить. Я рыбачил напротив Загориц, а ближе к Муровицам [деревни в устье реки Великой. – Прим. авт.] - Вениамин с Александром. Где-то через час рыбалки я поймал первую килограммовую щуку. Заглотила она воблер так глубоко, что я очень долго вынимал его из пасти. Время потерял, но не расстроился - раз так берёт, знать клёв обещает быть хорошим.

Ага, хороший. До часу дня это была единственная поклёвка. А у Вениамина с напарником дела шли очень даже хорошо. По телефону он сообщил и о своей первой «трёшке», ещё через полчаса и о второй, но уже у Александра, да и полторашки две или три у них к этому времени были в улове. А у меня… Веня порекомендовал сменить воблеры, они ловят на раполовские. Такие и у меня имеются, но по тем местам, где они ходят, без эхолота рыбачить проблемно. А у меня его сегодня нет. Там рельеф очень сложный – где два метра глубина, а где и десять. Но ловить надо на четырёх-пяти метрах по краям ямы. Не видя конфигурации ямы, поймать щуку будет сложно, а оторвать воблер – запросто. Поэтому от приглашения идти к ним я отказался.

И правильно сделал. Только закончились очередные телефонные переговоры с Вениамином, как я выудил щуку-красавицу. И повисла без удара, и сопротивлялась не сильно, а когда всплыла, то я от неожиданного размера глазам своим не поверил. Да ещё цвет такой красивый. Осенний! Подвёл подсак и затащил её в лодку без проблем, три килограмма в ней точно есть. А вот дальше начался щучий кордебалет. Зубастая хищница начала так прыгать и крутиться в подсачеке, что завернулась в сетном полотне на три-четыре оборота, сцепив зубами и свободным тройником воблера тугой узел. Минут пятнадцать распутывал. Но самой любопытной в распутывании оказалась ситуация с зевником [металлическое рыболовное приспособление для безопасного раскрытия острозубой щучьей пасти. – Прим. авт.]. Когда я уже частично освободил щучью морду от запутавшей её сетки, то начал вставлять в пасть зевник. Челюсти были сжаты плотно, тройники в этом им помогали? и вставить пружинящую железку получилось не сразу. Но с третьего или четвёртого раза мне всё же удалось сантиметров на пять просунуть в пасть зевник. Но каково же было моё удивление, когда он в мгновение ока целиком исчез в пасти щуки, а её челюсти, которые я едва разжал сантиметра на два, тут же сомкнулись.

Всё, проглотила крокодилица мой зевник! Ни дать ни взять – цирковой номер с глотательницей шпаги. Ничего себе! Всегда присутствует опасность выскакивания зевника из пасти. И такое сколько раз бывало. А один раз зевник не просто выскочил, а выпрыгнул высоко и сразу за борт. А тут… Вот, блин. И как теперь доставать? Пасть намертво сжата, пассатижи не просунуть. И тут вижу, как и слева, и справа из-под жаберных крышек медленно высовываются оба конца зевника. Ура! Взял пассатижи, ухватился за один из концов зевника и с трудом, потихоньку начал просовывать его в обратную сторону. Получилось. Сначала из пасти высунулась лишь половинка кольца, затем я перехватился пассатижами и вытянул зевник до нормального рабочего положения. Ну а дальше по схеме, как всегда, освободил воблер.

Очень неожиданная ситуация случилась. Больше я в этот день ничего не поймал, но рыбалка запомнилась надолго.

Подсачек – вещь серьёзная

Не часто такое бывает, но и в этот раз я отправился на рыбалку один. Утром был туман и на педаль газа я не сильно придавливал, а потому на берег лесного озера приехал позже намеченного. На воде небольшая волна, яркое солнышко восходит. Да-а! В эти минуты надо было бы уже и на воде быть. Но… Собрался быстро, вышел на воду, только распустил спиннинги - и сразу же первый удар. Ага, рыбка на месте. Большой круг не стал делать, развернулся и направил лодку по обратному пути, стараясь точно повторить маршрут. И примерно на том же месте, где был удар, - серьёзный загиб спиннинга, увесистые рывки и хорошую полуторакилограммовую щуку через пару минут я подтащил к лодке. Рука потянулась за подсачеком… а его и нет. Я так быстро собирался, что прислонённый к сосне подсачек так и остался на берегу.

Хищница бойкая, шустрая попалась, кучу брызг у борта подняла, но изловчился и взял её рукой. Отличное начало. Пока отцеплял воблер, пока доставал из рюкзака сумку для рыбы, меня ветерком с рыбного маршрута сдуло. Зашёл на него с противоположной стороны и ровно на том же месте очередной крепкий удар – и вторая щучка, чуть меньше первой, отправилась в сумку. Великолепное начало. Три поклёвки – две рыбины в лодке. Но все три поклёвки были на серенький «Джесси» [название воблера. – Прим. авт.], а на его голубого собрата – ничего. Сменил молчащую приманку на «уклейку» от «Страйк Про». И не прошёл и тридцати метров, как именно на неё последовала хорошая поклёвка – спиннинг загнуло в крутую дугу, увесистые рывки следовали один за другим. Подтащил щуку к лодке - толстенькая «заполторашка»! Начал подстраиваться левой рукой, как бы удобнее и безопаснее (не нанизаться бы самому на тройники воблера) обхватить щуку за головой. Но с первого раза не удалось.

Близко к борту рыбину подводить нельзя, тройниками борт проколоть и даже распороть запросто можно, а на расстоянии от лодки у неё появляется больше вариантов для манёвров, вот с золотой серединой я и не угадал. Прошлась щука вдоль борта один раз, увернувшись от моей хватки, а на второй проход она уже «не согласилась» и помахала мне хвостиком. Обидно, хороший экземпляр ушёл. Эх, был бы подсак… Но за подсачеком сейчас не время возвращаться, хотя на это ушло бы не больше 15 минут, и даже меньше, но это как раз те 15 минут, когда отличный клёв. А такой клёв долго продолжаться не может.

Действительно, клевало здорово. Но уже очередная щука серьёзно указала на мою забывчивость. И всего-то в ней грамм восемьсот было. Но… В этот день все щуки отличались особой резвостью. А эта так особенно. Подвёл её к лодке, смотрю, средний тройник воблера вроде бы крепко зацепился за нижнюю щучью челюсть, а поэтому решил вынимать щуку из воды не рукой, а спиннингом. Поднимаю рыбину над лодкой, в правой руке спиннинг, а левой пытаюсь обхватить хищницу за головой. И вроде бы уже и обхватил, но в этот момент она так ловко и с неожиданной силой изворачивается, выскальзывает из руки и свободный тройник воблера двумя крючками глубоко впивается мне в большой палец.

Больно! И так получилось, что ни левой, ни правой рукой помочь себе не могу – левой щуку уже не обхватить, а правой держу спиннингом в натяг висящую на шнуре щуку. И ладно бы она просто висела, но зубастая продолжала вертеться и дёргаться, да так, что крючки впивались всё глубже. Бросить спиннинг, чтобы освободить правую руку? Но тогда щука более свободными и размашистыми движениями ещё хуже мне сделает. Как быть? И тут приходит неожиданное решение. Щука, воблер и раненый большой палец все эти секунды маячили перед самым моим носом, и я… зубами ухватил тройник и с силой выдернул его из ладони. На удивление выдрал оба крючка за один приём и без особых усилий. Но больно! Тут же и щука шлёпнулась на дно лодки, самостоятельно соскочив со своего крючка.

И лишь тогда я задумался. А что если бы в этот момент щука так дёрнулась, что оставшийся свободный крючок тройника в губу бы мне впился? Но, к счастью, этого не случилось. А то бы получилась весёленькая история, не хуже чем у шолоховского деда Щукаря. Помните, как он ещё пацаном, нырнув, пытался под водой откусить крючок? А подслеповатый рыбак думал, что у него клюёт, и подсёк его в аккурат за губу да ещё подумал, что попалась крупная рыба, и «подсаку» под воришку-ныряльщика подсовывал. Ну, а про свою историю это я рассказывал долго, на самом деле экстремальная ситуация продолжалась не более десяти секунд.

Наверное, я правильно сделал, что не отвлекался на берег за подсачеком. После изящной хирургической операции по извлечению инородного тела из моего пальца я подряд поймал ещё три щуки, но размер у всех был менее килограмма весом, две из них отпустил. Тут же, на одном из разворотов лодки была одна о-о-очень хорошая поклёвка, но почти сразу, как начал подкручивать катушку, щука и сошла. А загнула она спиннинг очень круто и так уверенно хотела вырвать его из моих рук, да ещё с визгом фрикциона, что до сих пор вспоминаю. Пожалуй, это была самая серьёзная поклёвка за эту осень. Знатный клёв. Но недолгий. Три щуки в сумке, одна сошла у лодки, один серьёзный сход, две щучки отпущено – и всё за 20-25 минут, с 09:10 до 09:30 примерно. А дальше и вспомнить не о чем – в час по чайной ложке до конца рыбалки.

Всё же не забывайте подсачек и имейте его всегда под рукой.

«Чем ещё помочь?!»

После одной из осенних рыбалок на берегу Раскопельского залива весёлая история произошла. Отрыбачили в этот день с товарищем в моей лодке. Собираемся, загружаемся. Он суетится, всё время вокруг меня топчется, хочет помочь чем-нибудь, с руками в карманах неудобно стоять, совесть не позволяет. Пару лет назад мы с ним уже рыбачили вдвоём, и тогда он тоже так и рвался чем-то помочь. И от чрезмерного желания и усердия при загрузке лодки в машину разорвал мне с торца лодочный чехол. Не критично, но можно было бы помогать и поаккуратнее. А тут новая ситуация. «Коля, ну чем тебе помочь? Ну что сделать?» «Не надо ничего, я сам. Главное не мешай».

И я продолжил подносить свои вещи к кузову L-200 [марка автомобиля. – Прим. авт.]. Дмитрий, хозяин автомобиля, свой рыболовный скарб почти весь погрузил, стоит, сложив руки за спиной, ждёт - теперь моя очередь. А мой напарник видит, что место, куда всегда мой лодочный мотор укладывается, освободилось, всё же решил помочь, так сказать, ускорить процесс. Ну, и ускорил. Схватил мотор, а он ни много ни мало весит 36 кг, приподнял его, чтобы положить сначала на откинутый борт кузова. И уже почти положил, но мотор как-то крутнулся, из рук вывернулся и примерно с восьмидесятисантиметровой высоты рухнул на землю, попутно зацепившись румпелем за борт. Падение румпель чуть сгладил, замедлил, но мотору всё равно было больно. И мне.

Товарищ стоял передо мной и не знал, что сказать, что сделать. Я же вскипел и готов был выдать на-гора соответствующий набор слов «благодарности». Но тут очень вовремя Дмитрий разрядил обстановку. Копируя голос и интонацию нашего суетливого товарища, он произнёс: «Коля, ну чем тебе ещё помочь?!» Дальше я уже не мог ни возмущаться, ни «благодарить». Я просто стоял, давился и трясся от беззвучного смеха – так метко и так вовремя Дмитрий всё это выдал. И растерявшийся было помощник тоже заулыбался: «Я хотел как лучше…» Ну что ж, бывает.

При оказании помощи мотор, автомобиль и рыболовы не пострадали.

Новые проблемы на гдовской дороге

Спасибо дорожникам-строителям. Автомобильная дорога Псков – Гдов почти по всей её протяжённости после капитального ремонта преобразилась до неузнаваемости – и шире стала, и ровнее, без единой ямки или колдобины. Даже удивляемся, неужели такие дороги бывают? Появились отбойники на опасных поворотах, приведены к нормативным требованиям обочины и кюветы. Дорога стала безопаснее, но, оказывается, не для всех. Во время одной из наших октябрьских поездок на рыбалку на участке от Серёдки до Чёрной речки попались на глаза четыре лежащих на дороге сбитых то ли зверюшки, то ли собачки. Лишь одного из этих невезунчиков чётко смогли разглядеть - это был енот. И размер, и окрас, и мордочка - енотовские.

Тут же начали обсуждать – что за напасть такая? И дружно заметили: как привели в отличный вид гдовскую дорогу, так проблем для таких мелких животных заметно прибавилось. И при поездке на предыдущую рыбалку мы это отмечали. А ещё ярче это бросилось в глаза, когда ездили с товарищем на лесное озеро в этом же направлении десять дней назад. Тогда за дорогу «туда» я насчитал шесть или семь погибших пушистых «пешеходов». И ещё один рыболов-водитель из нашей компании заметил схожие проблемы: «Этим летом и осенью я на своём автомобиле как никогда часто сталкивался с ночными и ранними утренними птицами. Они сидят и на дороге, и на обочине и взлетают перед самыми колёсами. И решётку радиатора повредили, и лакокрасочное покрытие переднего бампера, а один раз какая-то крупная ночная птица чуть лобовое стекло мне не вынесла. Обошлось. Но от неожиданности я в тот момент даже пригнуться попытался».

И пришли мы к выводу, что по этой дороге ездить автомобили стали быстрее, а собачки-лисички-еноты дорогу перебегают с прежней нерасторопностью. Вот и не успевают одни (зверюшки) перебежать, другие (водители) притормозить. Возможно, это и с осенней активностью животных связано. А ещё вероятнее, проблемы эти комплексные – хорошая дорога, скорость, ночь, яркий дальний свет, активность зверюшек, да ещё туманы осенние – всё вместе. Будьте внимательны и осторожны, водители-рыболовы.

P. S. Конец ноября: на земле – первый снег, на воде – первый лёд. Самые нетерпеливые рыболовы уже открыли сезон зимней рыбалки, поймали первых окуней со льда, а заодно некоторые из них уже и искупаться успели.

Уважаемые рыболовы, не торопитесь, лёд ещё очень и очень непрочный. Берегите свою жизнь и здоровье, будьте благоразумными. Давайте дождёмся хотя бы десятиградусных морозов, а уж потом ни окунь, ни плотва никуда от нас не денутся.

Николай Бесклёвный