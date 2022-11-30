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Победителей областного этапа конкурса «Воспитатели России» наградили в Пскове

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Церемония награждения участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России» прошла в правительстве Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутов.

Дипломы победителям и призёрам главного профессионального состязания в сфере дошкольного образования вручили вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и заместитель председателя правительственного комитета по образованию Сергей Николаев.

«Воспитатели – это те люди, которые первыми встречают детей, когда они из своего маленького семейного окружения попадают в общество. Вы социализируете детей, и эта адаптация к окружающему миру имеет огромное значение на всю последующую жизнь. Когда мы чествуем разных заслуженных людей, не стоит забывать, что они стали великими в том числе потому, что когда-то первый шаг социализации им помог сделать воспитатель», - выступил с приветствием от лица депутатского корпуса Игорь Дитрих. Заместитель председателя Собрания поблагодарил педагогов за энтузиазм и увлечённость своим делом.

С поздравлением к победителям и призёрам конкурса обратился Сергей Николаев. «Для системы образования очень важна оценка. Есть официальная оценка, предусмотренная законодательством: лицензирование, аккредитация, надзор и контроль. Но ещё есть оценка, которую воспитателям дают дети и родители, – когда ребёнок говорит, что хочет скорее идти в садик, потому что там будет его любимый воспитатель, это главнее всего», -  сказал представитель комитета по образованию, отметив ежегодное увеличение количества участников.

Конкурс проходил в нескольких номинациях, самой многочисленной из которых была «Успешный воспитатель». Опытные педагогические работники дошкольного образования состязались в номинации «Верность профессии», а их молодые коллеги – в номинации «Молодые профессионалы». Своё профессиональное мастерство в специализированных номинациях продемонстрировали заведующие детским садом, музыкальные и физкультурные работники, педагоги-психологи. Отдельное направление было связано с выявлением лучших воспитателей в сфере инклюзивного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в конкурсе оценивались лучшие методические разработки. Победителями областного этапа конкурса «Воспитатели России» стали 8 специалистов, призёрами – 10 человек.

После награждения коллег поздравили члены жюри, представители областного института повышения квалификации работников образования и управления образования администрации Пскова. Завершилась церемония общим фотографированием.

Добавим, в 2022 году конкурс «Воспитатели России» проводится в десятый раз. Федеральный этап завершается 30 ноября, после чего будут определены победители и состоится торжественная церемония награждения на федеральном уровне. Конкурс нацелен на выявление, поддержку и распространение инновационного опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных организаций, определение успешно работающих воспитателей.

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