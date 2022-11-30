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Культура

«Маска, маска, я вас знаю?» - новогодний гала-концерт устроят для псковичей

Новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?» состоится в БКЗ Псковской областной филармонии. В нём примет участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.

Фото: Telegram-канал «БКЗ ПСКОВ»

«Наполненный любимыми мелодиями о самом сокровенном, этот вечер готовит множество музыкальных сюрпризов. Удовольствие получат и поклонники других видов искусств – от танца и театра до видеоарта, - говорится в сообщении. - Фантазийное великолепие или сдержанная утонченность наряда, черный бархат полумаски – станьте вместе с нами героями этого праздника жизни!»

Мероприятие пройдёт 29 декабря в 19:00 в БКЗ филармонии. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

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